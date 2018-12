Motociclismo Campeão do Mundo de Superbikes não aproveitou oportunidade no MotoGP Por

Jonathan Rea pode ser Campeão do Mundo de Superbikes (WSBK) mas não terá aproveitado a sua oportunidade para ‘vingar’ no MotoGP.

Segundo o antigo Campeão do Mundo de Superbikes Carl Fogarty o britânico da Kawasaki desperdiçou as duas corridas – Misano e Aragon – que fez pela equipa oficial da Honda na categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial em 2012.

Da última vez que Rea esteve no ‘paddock’ do MotoGP, em 2015, rejeitou a possibilidade de se mudar para o MotoGP em vez de optar pela Kawasaki no WSBK. Fogarty está convencido que as coisas poderiam ter sido diferentes para o seu compatriota se Jonathan Rea tivesse causado um grande impacto nas duas provas efetuadas no MotoGP há seis anos.

“Não deixou ninguém impressionado. Fez apenas uma prova sensível. Talvez pudesse tentar e aproveitar, dando o máximo. Se tivesse tido a mesma oportunidade teria deito as coisas de uma forma um pouco diferente. Ou talvez não o ajudasse”, afirmou ‘Foggy’ durante um evento da marca de vestuário de motociclismo Daniese em Londres.

Carl Fogerty admite que talvez Rea tivesse algumas hipótese, mas não tem a certeza: “Ele prefere continuar no ‘Mundial’ de Superbikes e continuar o seu caminho. Não o censuro. Quer-se a melhor moto quando se vai para o MotoGP. Quando se tem uma oportunidade na disciplina normalmente é um lugar numa equipa satélite e só por um ano. É difícil dizer sim quando se tem algo tão bom com a Kawasaki no WSBK”.