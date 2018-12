Local Agente da PSP dispara contra a mulher e suicida-se em Santa Maria da Feira Por

Um agente da PSP de 47 anos terá disparado sobre a mulher, na madrugada deste domingo, em Santa Maria da Feira, suicidando-se de seguida.

De acordo com o Jornal de Notícias, o crime aconteceu pelas 02h00 desta madrugada, na casa do casal, em Milheirós de Poiares, onde se encontrava o filho do casal.

A vítima, uma mulher de 46 anos, encontra-se em estado grave, tendo sido transportada para o Hospital de Vila Nova de Gaia.

A mesma fonte acrescenta que os vizinhos não se aperceberam de qualquer discussão ou disparos, mas que viram o suspeito sair de casa duas horas antes do crime, tendo regressado pouco depois.

Alexandre Lopes, agente da PSP em São João da Madeira, tinha regressado ao serviço há pouco tempo, depois de um período de baixa médica devido a uma lesão no pé.

Terá usado a arma de serviço no crime.