Motores Campeão da Fórmula 2 esteve quase a desistir dos monolugares Por

Nick de Vries, campeão da Fórmula 2 de 2019, admitiu que chegou a pensar desistir de uma carreira nos monolugares.

O jovem holandês, agora ao serviço da Mercedes na Fórmula E, logrou o título de F2 pela ART Grand Prix, depois de uma fase em que a sua carreira pareceu destinada ao fracasso.

Depois de duas épocas na Fórmula Renault Eurocup, onde foi campeão em 2015 e terceiro na World Series Formula V8 3.5, De Vries foi sexto na GP3 Series com a Rapax em 2017. “Nessa altura ninguém me veria como um verdadeiro campeão”, admitiu o jovem piloto.

O holandês diz que a Rapax “tinha grandes problemas financeiros”, e que foi preterido pela equipa dois dias antes da prova de Spa, sem que alguém o tivesse avisado. “Por isso foi uma época um pouco complicada, mas o suficiente para sobreviver”.

“Penso que foi um ponto-chave da minha carreira, porque provavelmente me teria afastado das corridas de monolugares e começado uma carreira profissional nos GT ou algo do género. Mas senti que ainda não estava pronto para isso e que ainda tinha uma hipótese”, conta Nick de Vries.

No ano seguinte o jovem piloto foi para a Prema Racing e foi vencedor com a equipa italiana em 2018. Contudo considera que nessa época estava demasiado focado em ganhar corridas mais do que propriamente em chegar ao título.

Isso acabou por ser uma lição, como admite: “Demasiado focado em ganhar, porque, estranhamente, ganhar surge naturalmente quando se está numa progressão num campeonato. As pessoas em nosso redor começam a confiar em ti, há mais calma e subitamente as coisas começam-nos a correr bem. Experimentei isso nese ano, mesmo se tive um começo duro”.

De Vries diz que “a experiência ganha ao longo dos anos” fê-lo ganhar “confiança e calma”, e que “com o apoio da equipa” isso mudou a abordagem e a concentração em si próprio. “Penso que isso foi crucial”, enfatiza.

O jovem holandês passou depois pela experiência de tripular um protótipo LMP1 com a Toyota nos testes para os ‘rookies’ no Bahrain, e dezembro, mostrando que a equipa de Colónia o vê como um piloto interessante para o futuro. O que poderá ser encarado numa fase posterior, pois há outros nomes conhecidos a competirem simultaneamente no Campeonato do Mundo de Resistência e na Fórmula E.