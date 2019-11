Cada professor tem cada vez mais alunos nos primeiros anos de escola em Moçambique

O número de alunos por cada professor nos primeiros anos de escola em Moçambique, aumentou de 60 em 2017 para 64 em 2018, invertendo uma tendência de alívio que vinha desde 2015, segundo o novo anuário do Instituto Nacional de Estatística.

O rácio aluno/professor no primeiro grau do primeiro ciclo (primeiros cinco anos de escolaridade) era de 62 em 2014, subiu para 63 em 2015 e desde então tinha descido para 62 (2016) e 60 (2017), segundo os dados do INE.

Ao nível regional, são os professores de Nampula, no Norte, a província mais populosa do país, que têm mais estudantes nas suas salas, com um rácio de 74 por cada docente.

O número mais baixo regista-se em Inhambane, com 46 por professor.

Segundo o anuário do INE, o país teve no último ano 5.453.150 alunos registados no primeiro grau do primeiro ciclo face a 84.921 professores – sendo o único grau onde o número de docentes baixou face ao ano anterior.

Nos restantes graus de ensino obrigatório o rácio varia entre 28 e 39 alunos por professor – e entre 10 e 17 no ensino técnico.

O anuário estatístico do INE moçambicano foi divulgado na segunda-feira no seu portal na Internet e consultado hoje pela Lusa.

A publicação reúne dados de 2018 de âmbito social e económico.

Entre outros dados, o anuário indica que a esperança de vida ao nascer é de 53,7 anos, a taxa bruta de natalidade é de 37,9 por cada 1.000 habitantes/ano e que a taxa de mortalidade infantil fixa-se em 67,3 crianças por cada 1.000.

A população total de Moçambique é de 27,9 milhões de habitantes, segundo o mais recente censo de 2017.