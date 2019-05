Cabo Verde visitado por 233.721 turistas no primeiro trimestre

Os turistas que escolheram Cabo Verde para destino atingiram os 233.721 no primeiro trimestre deste ano, mais 8,5 por cento do que no mesmo período de 2018, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas cabo-verdiano.

Nos primeiros três meses do ano, os estabelecimentos hoteleiros acolheram mais 18.372 turistas do que em igual período do ano anterior.

Estes indicadores referem que as dormidas, entre janeiro e março, atingiram 1.403.555, mais 61.002 (4,5 por cento) do que no período homólogo de 2018.

Em Cabo Verde, os turistas preferem os hotéis, que representam 85,7 por cento do total das entradas no país, seguindo-se as pensões (5,1 por cento), as residenciais (3,9 por cento) e os aldeamentos turísticos (3 por cento).

Relativamente às dormidas, os hotéis representam 91,8 por cento, os aldeamentos turísticos 3,3 por cento e as pensões 2,1 por cento.

A ilha do Sal continua a ser a que regista maior número de turistas: 45,3 por cento do total das entradas. Seguem-se a ilha da Boa Vista (29 por cento) e Santiago (10,6 por cento).

o principal mercado emissor de turistas foi o Reino Unido (22,4 por cento), seguindo-se França (13,3 por cento), Países Baixos (12,6 por cento) e Alemanha (11,5 por cento). Dos turistas contabilizados, 5,9 por cento são residentes em Cabo Verde.

Os turistas do Reino Unido foram os que tiveram maior permanência média em Cabo Verde no primeiro trimestre deste ano (7,5 noites), enquanto os de Itália permaneceram, em média, 6,2 noites.

Já os turistas dos Países Baixos estiveram em média 5,9 noites e os da Áustria 5,8 noites. Os cabo-verdianos residentes permaneceram, em média, 3,2 noites nos estabelecimentos hoteleiros.