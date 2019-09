Cabo Verde vai receber próxima edição da Ocean Race

A Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, vai receber uma das escalas da próxima edição da Ocean Race, competição internacional de navegação à vela à volta do mundo, anunciou hoje a organização da prova, em comunicado.

O Porto do Mindelo vai acolher os cerca de 60 barcos que vão estar em prova, na edição que irá decorrer entre 2021 e 2022, no que será uma das paragens mais rápidas.

“Estamos muito felizes por ter sido escolhidos para receber uma das paragens da edição 2021-22 da Ocean Race e estamos muito orgulhosos por ser o primeiro país da África Ocidental a fazê-lo”, afirmou o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

Cabo Verde torna-se também no segundo país africano a receber a competição, depois da África do Sul e da Cidade do Cabo.

Pela quinta vez seguida, a próxima Ocean Race vai partir de Alicante, em Espanha, e terá paragens em Haia, na Holanda, e Aarhus, da Dinamarca, além de Cabo Verde.

De acordo com a organização, mais destinos serão anunciados nas próximas semanas.