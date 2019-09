Défice das balanças corrente e de capital aumenta para 1.633 ME até julho

O défice das balanças corrente e de capital aumentou para 1.633 milhões de euros entre janeiro e julho, acima do défice de 616 milhões de euros dos mesmos sete meses de 2018, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Segundo o banco central, “para esta evolução contribuiu, sobretudo, a balança de bens”, com um défice de 9.611 milhões de euros, acima do défice de 7.582 milhões de euros do período homólogo.

“Em termos homólogos, o défice da balança de bens aumentou 2.028 milhões de euros e o excedente da balança de serviços diminuiu 137 milhões de euros” para 8.802 milhões de euros, refere ainda o Banco de Portugal.