Cabo Verde vai ao Uganda com muita vontade e espírito coletivo forte — Rui Águas

A seleção de futebol de Cabo Verde tem no sábado, no Uganda, um encontro decisivo na qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2019), com o selecionador Rui Águas a prometer uma equipa com vontade e espírito fortes.

Com quatro dos seis encontros do grupo L disputados, Cabo Verde é terceiro classificado, com quatro pontos, a seis do Uganda, a um da Tanzânia e com mais dois do que o Lesoto, mantendo-se assim na luta pelos dois primeiros lugares.

“Tudo indica que o empate não será suficiente [para continuar na luta pelo apuramento]. Encaramos [este jogo] como devemos, para vencer e é para isso que estamos a trabalhar”, disse Rui Águas, à agência Lusa.

Depois de alguns dias a estagiar em Portugal, os ‘tubarões azuis’ partiram hoje para o Uganda, para defrontar uma equipa com quem perderam em casa na primeira volta (1-0).

“O [tempo de] trabalho é pouco, mas a vontade é muita e o espírito coletivo é forte. Isso são condições importantes para ganhar jogos e esperemos que seja um deles”, referiu o selecionador.

Na derrota com o Uganda, Rui Águas não estava no comando da seleção, pelo que não acompanhou essa partida.

“Temos o conhecimento atual do que temos observado dos últimos jogos. É uma equipa que joga em casa, que tem bons jogadores, como é normal em África. Mas pensamos poder vencer”, afirmou.

De acordo com o antigo avançado português, “é mais simples” fazer o estágio em Portugal, “porque quase todos os jogadores jogam na Europa”.

“É mais fácil fazer o estágio aqui, pelas condições que temos. Relva artificial é o que existe em Cabo Verde. Vamos jogar em relva natural, como temos aqui. Há razões logísticas que justificam estarmos aqui”, assumiu.

Na última convocatória esteve Jovane Cabral, jogador do Sporting, que, contudo, não se apresentou, com Rui Águas a preferir não falar sobre esse caso.

“Não é altura para se falar nisso. Ver-se-á”, referiu.