Comissão Europeia prevê mais défice que Governo português para 2019

A Comissão Europeia estima que o défice português recuará uma décima entre este ano e o próximo, antecipando um valor de 0,6 por cento do PIB para 2019, acima das previsões do Governo, que aponta para um défice de 0,2 por cento.

Nas Previsões Económicas de Outono, hoje publicadas em Bruxelas, o executivo comunitário colocou-se em linha com as previsões do Governo relativamente ao défice para este ano, estimando um valor de 0,7 por cento (quando nas previsões da primavera, em maio, antecipava 0,9 por cento), mas antevê que no próximo recuará apenas uma décima, para os 0,6 por cento.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), entregue no mês passado a Bruxelas – e sobre o qual a Comissão se pronunciará em 21 de novembro próximo -, o Governo manteve a estimativa de défice orçamental de 0,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019, a meta com que se comprometera no Programa de Estabilidade 2018-2022 apresentado em abril.