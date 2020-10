Ciência UE assegura vacina contra a covid-19 da Johnson para 200 milhões de europeus Por

A Comissão Europeia (CE) anunciou ter chegado a acordo com a Janssen, farmacêutica belga do grupo norte-americano Johnson & Johnson, garantindo vacinas contra a covid-19 para 200 milhões de europeus.

É o terceiro acordo do género assegurado pela CE e que depende, como os outros dois, da eficácia que a vacina experimental da Janssen venha a demonstrar.

“Assim que se comprovar a segurança e a eficácia da vacina contra a covid-19, o contrato permite que os Estados-membros adquiram vacinas para 200 milhões de pessoas”, esclareceu Bruxelas, revelando que existe “a possibilidade de adquirir vacinas adicionais para mais 200 milhões de pessoas”.

“A decisão da Comissão de apoiar esta vacina baseia-se numa avaliação científica sólida, na tecnologia utilizada, na experiência da empresa em matéria de desenvolvimento de vacinas e na sua capacidade de produção para abastecer toda a UE”, salientou ainda o executivo europeu.

O acordo permite ainda que os países da União Europeia (UE) possam “decidir doar a vacina a países com rendimentos baixos e médios ou redirecioná-la para outros países europeus”.

O acordo com a Janssen, do grupo Johnson & Johnson, sucede aos rubricados com as farmacêuticas AstraZeneca e Sanofi-GSK.

A CE está a negociar acordos semelhantes com a CureVac, a BioNTech-Pfizer e a Moderna.