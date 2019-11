Bruxelas melhora previsões do défice para este ano e 2020 em linha com Governo

A Comissão Europeia melhorou hoje a previsão para o défice português este ano, para 0,1 por cento do PIB, dos anteriores 0,4 por cento, e também para 2020, antecipando agora um “défice zero”, alinhando com as previsões do Governo.

Nas previsões económicas de outono divulgadas hoje, a Comissão Europeia colocou-se em linha com as previsões do Governo para o défice este ano, estimando uma redução para 0,1 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) (face ao défice de 0,4 por cento registado em 2018), quando nas previsões de primavera, em maio, antecipava um défice de 0,4 por cento.

Também para 2020, o executivo comunitário melhorou para “défice zero” (0 por cento do PIB) a estimativa para o saldo orçamental, face ao défice de 0,1 por cento estimado em maio.

“Prevê-se que o défice das administrações públicas diminua para 0,1 por cento do PIB em 2019, apoiado por receitas cíclicas ainda dinâmicas, redução das despesas com juros e um investimento público abaixo do orçamentado”, indica a Comissão no documento.

“No entanto, [o défice] é negativamente afetado por uma nova ativação do mecanismo de capital contingente do Novo Banco (0,6 por cento do PIB)”, acrescenta o executivo comunitário, adiantando que, “excluindo esta e outras medidas extraordinárias, o saldo orçamental deve atingir um excedente de 0,5 por cento do PIB” este ano.