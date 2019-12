Bolsa de Wall Street negoceia em alta pouco após o início da sessão

A bolsa de Wall Street negociava hoje em alta pouco após o início da sessão, depois do banco central norte-americano ter deixado as taxas de juro de referência inalteradas.

Pelas 15:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,72 por cento para 28.115,75 pontos, enquanto o Nasdaq subia 0,75 por cento para 8.718,48 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.173,12 pontos, mais 1,01 por cento.

Na quarta-feira, o banco central norte-americano anunciou que decidiu deixar as taxas de juro de referência inalteradas, numa altura em que a economia norte-americana dá sinais de solidez.

A decisão do comité de política monetária da Reserva Federal (Fed), adotada por unanimidade, foi divulgada em comunicado, após uma reunião de dois dias.

“O comité considera que o nível atual é apropriado para apoiar uma expansão da atividade económica sustentada, a solidez do mercado laboral e uma inflação perto do objetivo de 2 por cento”, lê-se no documento.

Depois de três descidas consecutivas, as taxas de juro estão atualmente entre 1,75 por cento e 1,5 por cento.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a progredir 0,11 por cento para 27.911,30 pontos.