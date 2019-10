Bolsa de Nova Iorque negoceia no vermelho preocupada com posição da China

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho, pressionada pelo facto de a China ter lançado a “incerteza” sobre os investidores, ao manifestar dúvidas sobre um acordo comercial de longo prazo com os Estados Unidos.

Pelas 14:03 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial caía 0,43 por cento para 27.068,61 pontos, enquanto o Standard & Poor’s recuava 0,15 por cento para 3.042 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, perdia 0,26 por cento para 8.282,57 pontos, apesar de, numa fase inicial, as ações da Apple e do Facebook terem puxado pelo índice, após na quinta-feira as duas empresas terem apresentado os seus resultados trimestrais.

Também na quinta-feira, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, afirmou que não haverá subidas de juros enquanto a inflação se mantiver persistentemente baixa, tendo a Fed decidido por um corte de 25 pontos base na sua taxa diretora para um intervalo entre 1,50 por cento e 1,75 por cento.

Esta foi a terceira descida consecutiva dos juros este ano, num esforço para mitigar a desaceleração da economia norte-americana, mas, no seu comunicado, a Fed já não promete formalmente “agir para apoiar a expansão”, o que pode significar uma pausa nas descidas dos juros.

A bolsa de Nova Iorque encerrou na quinta-feira com ganhos generalizados, num dia que foi marcado pelo anúncio da Fed.

No fecho das operações na bolsa de Nova Iorque, na quinta-feira, o índice Dow Jones subiu 0,43 por cento para 27.186 pontos e o S&P 500 valorizou-se 0,33 por cento para 3.0346,77 pontos, batendo um novo recorde.

O índice composto Nasdaq, que aglutina as grandes tecnológicas, avançou 0,33 por cento para 8.303,97 pontos.