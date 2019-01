Bolsa de Nova Iorque negoceia mista no início da sessão

As bolsas em Nova Iorque estão hoje a negociar mistas, com os investidores a dividirem-se entre os sinais sobre os resultados das empresas norte-americanas, caso da Apple, e o diferendo comercial entre a Washington e Pequim.

Cerca das 14:54 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial recuava 0,62 por cento para 24.859,43 pontos, enquanto o Standard & Poor’s subia 0,06 por cento para 2.682,53 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, avançava 0,61 por cento para 7.226,87 pontos.

Os investidores estão hoje atentos, nomeadamente, à Apple, cujos resultados do primeiro trimestre do exercício fiscal serão conhecidos no final da sessão, além de estarem focados em outros gigantes tecnológicos, caso da Amazon e da Microsoft.

A preocupar os investidores estão também as relações entre Pequim e Washington pois têm surgido sinais contraditórios sobre o conflito comercial entre os dois gigantes mundiais.