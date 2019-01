Motores Hyundai já começou a trabalhar para o Rali da Suécia Por

Passado que foi o Rali de Monte Carlo, as equipas do Campeonato do Mundo já pensam na prova que se segue. Como é o caso da Hyundai, que já procede a testes na Suécia.

Thierry Neuville não conseguiu ganhar a prova monegasca, mas tudo fará para sair do rali escandinavo com um bom resultado. E ainda que os pisos de neve não sejam o seu forte, há a firme determinação da equipa de Alzenau em repetir o pódio obtido na primeira prova do WRC.

Sabe-se que o rali sueco é muito específico, que os muros de neve fazem parte da forma como se conduz neste evento, por isso é natural que os não especialistas preparem de forma meticulosa esta segunda prova da temporada.

Para já ficam as imagens destes testes de Neuville.