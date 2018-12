Economia Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta no início da sessão Por

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, pela terceira sessão consecutiva, e quando se aproxima o final do ano.

Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,42 por cento para 23.236,11 pontos, enquanto o Standard & Poor’s se valorizava 0,62 por cento para 2.504,14 pontos.

O tecnológico Nasdaq seguia a recuperar 0,61 por cento para 6.617,72 pontos.

Na quinta-feira, os mercados norte-americanos negociaram quase toda a sessão no vermelho, mas na última hora registou-se uma inversão da tendência que possibilitou que a sessão terminasse com ganhos, o que contagiou positivamente as bolsas europeias.

A maioria das praças asiáticas, à exceção de Tóquio, fechou hoje também com ganhos.