Bolsa de Nova Iorque encerra em baixa com Dow Jones a recuar 0,09%

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, com o principal indicador, o Dow Jones, a recuar 0,09 por cento, depois de serem conhecidos fracos números do emprego nos EUA, o que aprofundou a preocupação do mercado com uma desaceleração da economia.

No final da sessão da bolsa de Nova Iorque, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,09 por cento (22,99 pontos) para os 25.450,24, enquanto o alargado S&P500 desceu 0,21 por cento, para os 2.743.07 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq perdeu 0,18 por cento, para os 7.408,14 pontos.

Para além dos baixos números do emprego nos Estados Unidos, também as exportações para a China sofreram uma queda de 20 por cento durante o mês de fevereiro, o que aumenta as preocupações com a desaceleração da economia.