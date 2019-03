Estamos em condições de ser uma alternativa credível, diz o Madem-G15

O líder do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) disse hoje, último dia da campanha eleitoral para as legislativas de domingo na Guiné-Bissau, que o seu partido está em condições de ser uma alternativa credível.

“O Madem vai ser uma surpresa histórica e estamos em condições de ser uma alternativa credível”, disse Braima Camará, depois de uma entrada apoteótica no local onde realizou o comício de fecho de campanha, junto à Câmara Municipal de Bissau.

Braima Camará chegou ao local do comício acompanhado do antigo primeiro-ministro guineense Umaro Sissoco Embalo e em cima de uma viatura todo o terreno, com milhares de apoiantes ao rubro.

Em cima da viatura os dois homens, um vestido de branco e outro de vermelho, faziam poses, puxando pelas pessoas que abanavam pequenas bandeiras do partido.

Já em cima do palco, o presidente do Madem-G15, acedeu a falar aos jornalistas e, antes de dar início ao seu comício final, afirmou que o partido conseguiu “provar ao mundo” no último dia de campanha, que são “democratas” e que estão na política “pelo povo e pela Guiné-Bissau”.

“A Guiné-Bissau vai voltar à arena internacional pelas razões positivas. O povo está cansado, quer paz, quer água, eletricidade e infraestruturas”, salientou.

Questionado sobre quais as expectativas para domingo, Braima Camará disse que a “força da razão é imbatível”.

“Quem é detentor do poder é o povo, que é quem mais ordena”, afirmou, concluindo que está confiante na vitória.

Os 21 partidos políticos candidatos às eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau, terminam hoje 21 dias de campanha eleitoral.

No domingo, mais de 761 mil eleitores são chamados às urnas para escolher os novos representantes do parlamento do país.