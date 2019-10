Apresentações/Novidades BMW anuncia mais de 600 cv para o M8 Competition Por

A BMW agregou à sua gama mais um modelo de cariz desportivo; o BMW M8 Competition, que está dotado de um motor que anuncia mais de 600 cv de potência.

Depois de ter lançado o Série 8 Convertible – o descapotável – e o Grand Coupé – o ‘hatchback’ de cinco portas com ‘pacote’ M-Sport, a marca de Munique relevou a versão M Competition do modelo, que deverá a chegar ao mercado em abril do próximo ano.

São vários os detalhes que fazem deste M8 Competition um BMW muito especial. Para além da grelha em preto, entradas de ar de maiores dimensões, espelhos retrovisores mais aerodinâmicos e jantes de 20 polegadas, quatro ponteiras de escape e um ‘spoiler’ traseiro na tampa da mala denunciam o caráter desta versão.

Mas há mais, a começar pelas próprias dimensões da carroçaria, com vias mais largas e linhas agressivas, teto M Carbon e faróis adaptativos com luzes LED, sendo que no habitáculo vamos encontrar bancos desportivos M-Sport, um painel de instrumentos com ecrã de 12.3 polegadas, ‘head-up’ display e um ecrã principal de 10,25 polegadas.

Claro que tudo isto é ‘apenas’ um ‘cartão de visita’ para uma máquina poderosa, que beneficia de um motor de 4,4 litros V8 Biturbo, que na variante M8 Grand Coupé tem 600 cv de potência, mas que para o M8 Competition anuncia 625 cv.

Para ajudar a explorar as suas potencialidades está acoplada uma caixa automática M Steptronic de oito velocidades. Fito que também é pretendido com o sistema de tração integral variável e o diferencial ativo M xDrive, que permite desligar a tração do eixo dianteiro se quisermos ter uma sensação…díríamos, que mais BMW com a tração traseira.

As performances anunciadas conferem aquilo de que é capaz este bólide, que acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos para uma velocidade máxima (limitada eletronicamente) de 250 km/h – com o ‘pack’ M Driver’s chega-se aos 306 km/h. Isto com a segurança de um sistema de travagem eficaz, garantido por discos ventilados de 396 milímetros à frente e de 381 atrás com pinças de seis pistões. Como opção existem travões em carbocerâmica.