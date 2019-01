Belenenses isola-se no quinto lugar da I Liga após empate com Tondela

O Belenenses isolou-se hoje, provisoriamente, no quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, apesar do empate 2-2, em casa, com o Tondela, em jogo da 18.ª jornada.

Henrique marcou os dois golos dos ‘azuis’, aos 02 e 48 minutos, abrindo e fechando o marcador no Estádio Nacional, em Oeiras, enquanto Bruno Monteiro (33) e Tomané (45+2) fizeram os tentos do Tondela, num encontro em que Fredy, aos 81 minutos, desperdiçou uma grande penalidade favorável ao Belenenses.

A equipa comandada por Silas ocupa o quinto lugar, com 29 pontos, mais um do que o Vitória de Guimarães, que foi derrotado na sexta-feira pelo Benfica (1-0), e do que o Moreirense, que joga ainda hoje no terreno do Sporting, quarto classificado, com 35.