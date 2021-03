Nas Notícias Banco Alimentar do Porto trocou “pilhas e lâmpadas por alimentos” Por

Campanha de reciclagem do Electrão – Associação de Gestão de Resíduos, em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome.

O Banco Alimentar do Porto foi um dos que recolheram mais lâmpadas, pilhas e baterias usadas a nível nacional (640 quilos), no âmbito de uma campanha de sensibilização para a reciclagem dinamizada pelo Electrão – Associação de Gestão de Resíduos, em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome.

Estes equipamentos usados recolhidos foram convertidos num prémio em dinheiro (200 euros) atribuído ao Banco Alimentar do Porto que se destina à compra de géneros alimentícios a distribuir pelas famílias mais carenciadas.

O Porto contribuiu assim para o resultado global da campanha “Pilhas e lâmpadas por alimentos” que permitiu a recolha de um total de cerca de 10 mil quilos de pilhas e lâmpadas usadas, durante a pandemia, convertidos num apoio monetário global de 8.900 euros, o valor mais alto alcançado até agora nesta campanha.