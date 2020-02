Motores Áustria substitui Marrocos no calendário do WTCR Por

O Circuito de Salzburgring, na Áustria, irá substituir Marraquexe (Marrocos) no calendário da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) de 2020.

Isto obrigou os promotores da competição a alterarem a ‘coluna vertebral’ da mesma, passando a ser Hungaroring (Hungria) a abrir a temporada a 26 de abril, enquanto Salzburgring irá ser visitada pelo WTCR a 26 de julho.

Foto: Frederic Le Floc’h/DPPI

François Ribeiro, o promotor do campeonato, justifica a desistência de Marrocos: “Sem Mehdi Bennani, o melhor piloto marroquino, a competir no WTCR, levar por diante o evento deixou de ser possível com a qualidade que sempre tivemos em Marraquexe.

Esta alteração leva a que o campeonato aconteça três semanas mais tarde do que o previsto, sendo-se encontrado uma alternativa mais para a frente numa pista austríaca conhecida pelas suas altas velocidades.

“Salzburgring foi feita para espetaculares corridas de carros de turismo, e será sem dúvida um dos pontos altos da temporada. A sua localização central é ideal para as equipas do WTCR, e estamos contentes por renovar a nossa parceria com o circuito para levar o campeonato aquela parte do Mundo”.

Com a ronda austríaca a passar para julho, a prova chinesa de Ninbgo é passada para 19 e 20 de setembro, de modo a retardar o embarque de todo equipamento e carros para a China e também ganhar tempo face à atual situação de epidemia do coronavírus que graça naquele país.

Quanto à prova portuguesa, a data de Vila Real mantém-se em 21 de junho, disputando-se logo após a terceira ronda, na Eslováquia a 6 de junho, e antes da quinta etapa, em Aragon, Espanha, a 5 de julho.