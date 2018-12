Local Atropela idosa e coloca-se em fuga em Santa Maria da Feira Por

Um condutor atropelou uma idosa, nesta quinta-feira, em Santa Maria da Feira, acabando por se colocar em fuga, sem prestar auxílio à vítima, que foi transportada para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

O condutor atropelou, ferindo com gravidade a idosa, com 70 anos, na freguesia de Canedo, colocando-se, depois, em fuga do local.

De acordo com o Jornal de Notícias, a mulher foi assistida pelos bombeiros de Lourosa e uma equipa da VMER de Santa Maria da Feira.

A mulher foi depois transportada para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

A GNR de Canedo esteve no local e tomou conta da ocorrência.