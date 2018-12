Preço do barril de Brent desce 3,03 por cento para os 52,16 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,03 por cento, para os 52,16 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures também com uma queda de 1,63 dólares em relação à última sessão, quando encerrou a negociação nos 53,79 dólares.

O Brent, que na quarta-feira subiu 6,58 por cento, regressou hoje à tendência de queda devido ao receio dos investidores num excesso de oferta no mercado, uma vez que se regista uma queda na procura, provocada por uma desaceleração na economia global.