Apresentações/Novidades Aston Martin prepara 'ataque' aos 'elétricos' de luxo com Lagonda All-Terrain Concept

O concept Lagonda All-Terrain afirma-se como o primeiro ‘esboço’ da Aston Martin para ‘atacar’ o crescente segmento dos automóveis de luxo de motricidade elétrica.

Com apresentação marcada para o Salão de Genebra, este protótipo ajudará a perceber qual o caminho que a marca britânica quer seguir quando lançar comercialmente este novo modelo.

Mas tudo leva a crer que se tratará de uma evolução a partir do estudo Vision Concept, com recurso à plataforma de emissão Zero Lagonda, combinando espaço, eficiência, requinte e estilo, sendo certo que deverá recorrer a uma unidade motriz elétrica.

A Aston Martin fez saber que irá recorrer a uma paleta de cores ‘Cosmos Orange’, onde faz destacar os elementos interiores e exteriores em fibra de carbono com grafricos e detalhes de aço anodizado, numa expressão já utilizada para modelos como o Vantage, o DB11 AMR e o DBS Superleggera.

Fala-se que irá ostentar cores exclusivas como ‘Pérola Numinosa’, ‘Preto Carbono de Coleção’, ‘Preto Carbono Body Pack’, ‘Preto Acetinado’ e ‘Preto Acetinado Bronze 21 forjado Y’. Interiormente haverá uma combinação de fibra de carbono Triaxial e couro Chocolate Amargo. Tudo destinado para criar uma opulência que só tem paralelo em modelos lançados, por exemplo, pela Rolls Royce.

Segundo o presidente da Aston Martin, o Lagonda All-Terreian, “oferece pistas explícitas sobre o que será o primeiro modelo da Lagonda a entrar em produção e demonstra que o sistema de zero emissões permitiu criar um carro espetacular, que define radicalmente o mercado”.