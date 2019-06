O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou hoje Aristides Gomes novo primeiro-ministro do país, depois daquele ter sido indicado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Segundo fonte da Presidência guineense, o primeiro-ministro toma posse numa cerimónia a decorrer hoje às 16:30 (17:30 em Lisboa).

Aristides Gomes, sociólogo formado em França e do comité central do PAIGC, permanece no cargo que assumiu em abril de 2018.