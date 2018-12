Motociclismo Ano recorde para o motociclismo federado Por

A Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) revelou agora alguns dos números que registou ao longo da temporada na modalidade, que confirmam que 2018 foi um ano recorde.

Mantendo a tendência de subida, no número de praticantes e provas dos últimos cinco anos, 2018 ficou marcado pela realização de 147 provas de âmbito nacional no Continente e Regiões Autónomas. Quer isto dizer que no ano que agora está a terminar se realizaram mais quatro eventos do que em 2017, quando já se tinha verificado um acréscimo de 23 provas face ao ano anterior.

No que respeita a pilotos foram emitidas 1.287 licenças, mas 111 do que no ano anterior, num universo de 1510 licenças entre pilotos, oficiais e fiscais de prova. O que torna o ano que agora finda naquele em que mais provas se realizaram e mais pilotos se federaram na história do motociclismo português.

Face a um registo mais uma vez animador, o ano de 2019 promete ser de continuidade, inclusivamente com a chegada de mais campeonatos internacionais ao nosso país, nomeadamente o Campeonato do Mundo de Supermoto, que vai regressar em Montalegre, o mesmo se passando com os International Six Days Enduro (ISDE), que terá como ‘palco’ o Algarve. A terceira vez que Portugal recebe este histórico evento.

Todas estas provas serão acompanhadas por outra ronda de ‘Mundiais’ com passagem por terras lusas, como o MXGP em Águeda, as Superbikes no Autódromo do Algarve, o Enduro em Valpaços, o FIM Júnior Moto 3 no Estoril e o Trial em Gouveia. Isto para além dos eventos com ‘selo’ europeu, como o Moto2 no Estoril, a Baja em Idanha-a-Nova e Pinhal, Motocross em Águeda e Fernão Lopes e Enduro em Góis, num total de 13 competições.

Internamente 2019 será um ano marcado pela chegada do Campeonato Nacional de Resistência SSV, aumentando o número de campeonatos para 11, esperando-se ainda pela adesão ao Enduro Sprint.