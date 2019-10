Angolana TAAG anuncia suspensão de voos para o Rio de Janeiro

A TAAG – Linhas Aéreas de Angola anunciou hoje a suspensão dos voos diretos entre a capital angolana, Luanda, e o Rio de Janeiro, Brasil, sendo hoje o último voo para este destino.

Num comunicado, a empresa afirma que “depois de mais de uma década a ligar diretamente as cidades de Luanda e Rio de Janeiro, a TAAG toma esta decisão que se insere na restruturação da rede de rotas, atualmente em curso na companhia de bandeira angolana, visando transformá-la numa companhia aérea rentável”.

A companhia aérea angolana manterá voos diretos para São Paulo, a maior cidade do Brasil, aumentando o número de voos semanais para cinco, com a introdução de voos aos domingos.

O comunicado da empresa concluiu destacando que a cidade do Rio de Janeiro continuará a ser servida pela TAAG “através de parceria com companhias aéreas brasileiras, pois os passageiros poderão fazer a ligação aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro, mediante disponibilidade de lugares nos voos das companhias parceiras na aquisição do bilhete de passagem”.