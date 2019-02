Angola e Uruguai assinam acordos de cooperação aduaneira e facilitação de vistos para empresários

Os Governos de Angola e do Uruguai assinaram hoje, em Luanda, acordos nos domínios da facilitação de vistos para empresários, cooperação e assistência administrativa e aduaneira, ensino superior, ciência tecnologia e inovação e um memorando sobre cooperação político-diplomática.

Os acordos foram rubricados na sede do Ministério das Relações Exteriores de Angola, no quadro da visita de três dias que o ministro das Relações Exteriores uruguaio, Rodolfo Nin Nóvoa, está a realizar a Luanda, a convite do homólogo angolano, Manuel Augusto.

No primeiro dia de trabalhos em Angola, as delegações ministrais de ambos os países passaram em revista 31 anos de cooperação bilateral quase residual, reunião que culminou com a assinatura dos acordos, rubricados pelos chefes da diplomacia dos dois países e ainda pelo ministro das Finanças angolano, Archer Mangueira.

Numa conferência de imprensa conjunta, o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, assinalou as relações bilaterais “muito boas” e valorizou os acordos, sublinhando que os documentos inscrevem-se na estratégia do Executivo angolano para a diversificação da economia.

“Assinamos acordos na área aduaneira, o que é muito importante, e também na migração, para facilitar o movimento entre homens de negócios dos dois países. A questão da formação técnica é outra preocupação permanente do nosso Governo”, disse Manuel Augusto.

“Queremos beber a experiência do Uruguai e assinamos instrumentos na área da educação e ensino superior, bem como na área política e diplomática”, acrescentou, destacando o Memorando de Entendimento sobre Cooperação entre o Instituto Superior de Relações Internacionais Venâncio de Moura e a Academia Diplomática do Uruguai.

Segundo Manuel Augusto, o memorando traduz-se numa “aposta para formação contínua dos quadros angolanos”.

Angola e Uruguai, estabeleceram relações diplomáticas a 26 de março de 1988, e mantêm uma cooperação nos domínios do turismo, agronegócio e na formação e educação.

Para Manuel Augusto, há ainda um “potencial muito grande a explorar” pelos agentes económicos dos dois países, pelo que a visita do homólogo uruguaio irá ajudar para reforçar a cooperação bilateral.

“Esperamos que, no final da visita, possamos anunciar também resultados concretos das negociações que hoje se iniciam e que se vão prolongar durante as próximas 48 horas”, concluiu.

Os trabalhos prosseguem terça-feira com uma reunião da comissão bilateral, que contará também com intervenções do ministro do Comércio angolano, Jofre Van-Dúnem Júnior, e dos presidentes dos conselhos de administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX), Licínio Conterias, e da empresa Angola Cables, António Nunes.