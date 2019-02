Angola deverá crescer 2% este ano depois de recessão de 1% em 2018, segundo a S&P

A agência de notação financeira Standard & Poor’s considera que a economia de Angola vai crescer 2 por cento este ano, acelerando depois para uma média de 3 por cento, ultrapassando a recessão de 1 por cento em 2018, que durava desde 2016.

“Estimamos que a atividade económica se tenha contraído 1 por cento em 2018, motivada pelo declínio da produção de petróleo, depois de contrações de 2,6 por cento em 2016 e de 0,1 por cento em 2017”, lê-se no relatório que acompanha a divulgação da decisão da S&P de piorar a Perspetiva de Evolução da economia de Estável para Negativa, mantendo o ‘rating’ abaixo do nível de recomendação de investimento.

A decisão é justificada principalmente pela significativa subida dos níveis de dívida pública de Angola nos últimos anos, não só pelo endividamento propriamente dito, que só em 2018 chegou a 12 mil milhões de dólares, mas também pela desvalorização do kwanza, o que teve um impacto direto no nível de dívida pública em função do PIB.

“O kwanza caiu 46 por cento em 2018 no seguimento da liberalização de janeiro desse ano da taxa de câmbio e consequente depreciação, e incorporámos nas nossas previsões uma queda adicional de 7 por cento este ano, o que deverá provavelmente manter a inflação relativamente alta”, nos 15 por cento este ano, lê-se no documento.

Na análise, a S&P estima que as reformas lançadas pelo Presidente João Lourenço continuem, principalmente depois do acordo com o Fundo Monetário Internacional, o que deverá “sustentar uma aceleração do crescimento económico para 3 por cento a médio prazo”.

Sobre o petróleo, que “continua a ter um papel muito dominante na economia de Angola”, os analistas da S&P liderados por Ravi Bathia assumem que o preço médio por barril descerá para 55 dólares neste e no próximo ano, o que compara com um valor à volta dos 72 dólares no ano passado, o que prejudica as finanças de Angola, que dependem do crude para 25 por cento do PIB, 95 por cento das exportações e 65 por cento da receita fiscal no ano passado.

“A produção petrolífera caiu cerca de 8 por cento para 1,5 milhões de baris por dia, no ano passado, comparado com os 1,6 milhões de 2017, devido a alguns problemas técnicos e à maturação dos poços petrolíferos, e o setor não petrolífero também cresceu menos do que o esperado”, nota a S&P.

No relatório, a agência de ‘rating’ anuncia ter revisto em baixa a Perspetiva de Evolução da economia de Angola, de Estável para Negativa, devido ao “significativo aumento” da dívida pública, e manteve o ‘rating’ em ‘lixo’.

“A dívida pública de Angola em percentagem do PIB aumentou significativamente em 2018, em parte devido ao impacto da forte depreciação do kwanza no volume de dívida pública em moeda estrangeira”, lê-se na nota que acompanha a divulgação da decisão, que mostra uma subida da dívida pública para os 87 por cento em 2018, descendo ligeiramente para 85,7 por cento este ano.

“Estamos a rever a Previsão de Evolução da economia de Estável para Negativa e mantemos o ‘rating’ da dívida soberana de longo e curto prazo em B- e B; a Previsão de Evolução negativa reflete a possibilidade de uma descida [do ‘rating’] se o alto peso da dívida pública tornar as necessidades de financiamento insustentáveis, ou se as pressões orçamentais ou externas levarem a défices gémeos mais prolongados que o previsto”, dizem os analistas da S&P.