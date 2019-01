Motociclismo Andrea Dovizioso diz que mais pilotos vão lutar pelo título de MotoGP Por

A Ducati fez a sua apresentação oficial para o MotoGP 2019 esta sexta-feira, ostentando novas cores, e Andrea Dovizioso acha que o campeonato vai ser mais aberto do que nunca.

Foi em Neuchatel (Suíça), sede do patrocinador principal na Europa, que a equipa de Borno Panigalle apresentou a nova decoração das suas motos para este ano bem como da dupla que Dovisioso faz agora com o também italiano Danilo Petrucci.

Para além da novidade de ver as cores da Audi e da Misson Winnow – o slogan escolhido pela Phillip Morris para o MotoGP que se assemelha ao da Ferrari na F1 – a expetativa era perceber até que ponto a Ducati pode aspirar ao título em 2019.

Andrea Dovisiozo assumiu que não será fácil, mas tem um moderado otimismo: “Posso esperar bastante desta época, porque a sensação com a moto é muito boa. Estou contente por ter um novo companheiro de equipa. Penso que vamos conseguir desenvolver a moto e lutar pela vitória nas corridas. Talvez de uma forma melhor, porque podemos trabalhar juntos, quando testamos e quando treinamos durante os fins de semana de corrida”.

“Espero bastante do novo ano, mas sei quanto forte são os adversários e acredito que este ano vão ser mais pilotos a lutar pelo campeonato. Por isso o ano vai ser ainda mais difícil. No final do ano passado muitos pilotos lutaram pela vitória nas corridas, por isso esta época haverá mais pilotos capazes de lutar pelo campeonato. Os dois da Yamaha, os dois da Honda, nós, Rins com a Suzuki”, enfatiza o italiano.

‘Dovi’ deposita grandes esperanças no trabalho que vem da temporada passada: “Em 2018 fizemos uma boa evolução. Não fizemos grandes mudanças, mas o que mudamos permitiu-nos ser bastante competitivos na segunda metade da época. Isto é a consequência do grande trabalho feito pelos nossos engenheiros e aquele que fizemos em conjunto. Essa foi uma boa experiência, porque este ano era muito difícil dar um passo em frente, fazer alguma mudança grande, embora o tenhamos conseguido. Há que ter sempre um espírito positivo, pensar que temos sempre hipóteses de ganhar”.

“No final do ano passado experimentamos alguns componentes novos, que se revelaram imediatamente bons e fomos logo mais rápidos do que em 2018. Novamente não fizemos grandes modificações mas acredito que a moto é boa, sempre com margem para melhorias. Não sei se lutaremos pelo título, mas estou contente com a moto”, sublinha o piloto transalpino.

Andrea Dovizioso tem também uma palavra para o seu novo companheiro de equipa: “O Danilo já conhece a nossa moto desde há muito tempo, por isso tem muita experiência, falando com os engenheiros nos últimos dois anos. Agora tem a oportunidade de estar na equipa de fábrica, o que é uma motivação para ele. É bom tê-lo na nossa equipa. Vamos poder trabalhar juntos, podemos comunicar de uma maneira normal, tentando encontrar sempre algo que nos faça ser mais rápidos”.