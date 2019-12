Motociclismo Extensão de contrato de Danilo Petrucci com a Ducati e baixa de forma “é coincidência” Por

O facto de Danilo Petrucci ter baixado o seu desempenho no MotoGP em 2019 depois do piloto ter conseguido uma extensão de contrato com a Ducati é “apenas uma coincidência”.

Quem o diz é Paolo Ciabatti, diretor desportivo da equipa da marca de Borno Panigalle, sendo que o titular da Desmosecidi # 9 não mais conseguiu subir ao pódio depois dos três consecutivos – incluindo o triunfo em Mugello – depois de ter sido confirmado para mais uma época em julho.

Petrucci acabou por conseguir 68 pontos nas 11 corridas que disputou depois da confirmação da extensão do contrato, mas Ciabatti defende que “o facto de o desempenho de Danilo não ter sido o mesmo depois de ter assinado o contrato é apenas uma coincidência”.

“No ano passado, Jorge (Lorenzo) começou a vencer pela Ducati depois de decidir mudar de construtor, por isso acho que é apenas uma coincidência. Danilo começou a temporada de firma perfeito e depois conseguiu três pódios, vencendo uma corrida fantástica em Mugello. E diria que também fez uma corrida fantástica em Sachenring (após o anúncio da extensão de contrato”, lembrou o diretor da Ducati.

Ciabatti reconhece: “Após as férias de verão algo mudou, e estamos claramente a trabalhar com ele procurando devolver o mesmo nível de confiança que tinha na primeira parte da temporada. Até agora sem sucesso”.

Aragon foi um exemplo da prestação modesta de Danilo Petrucci após a extensão de contrato com a Ducati, com o italiano a não conseguir terminar entre os oito melhores nas últimas sete corrida da temporada. Facto que o levou a reunir com a equipa logo depois.

“Sabemos que tem um estilo de pilotagem muito peculiar, sobretudo devido ao seu tamanho e peso. Por isso, em certas condições, sofre mais do que outros pilotos em termos de pneus. No geral debate-se quando há pouca aderência”, defendeu o diretor desportivo da Ducati para justificar as prestações modestas no # 9 na fase final da época.