Motociclismo Andrea Iannone suspenso devido a suspeita de doping

Andrea Iannone está suspenso pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) por suspeita de doping, confirmou aquele organismo que tutela a modalidade.

O piloto italiano que compete atualmente pela Aprilia no MotoGP incorre numa infração do Artigo 7.9.1 do Código Antidopagem.

É que um relatório de um laboratório credenciado de Dresden (Alemanha) indicou um resultado positivo a uma análise feita a Iannonen, que numa amostra de urina acusou a presença de uma substância não especificada nos termos da secção 1.1. alínea A do Grupo de Esteróides androgénicos anabólicos exógenos da lista proibida deste ano do Código Antidopagem.

A amostra do piloto transalpino que acusou doping terá sido recolhida pela FIM durante o Grande Prémio da Malásia, a 3 de novembro em Sepang, sendo que Andrea Iannone está suspenso provisoriamente, fica impedido de participar em qualquer competição, mas tem agora o direito de solicitar uma análise independente.

Nos termos do Artigo 7.9.3.3 do Código Antidopagem Iannone pode também solicitar o levantamento da suspensão, com caráter provisório até nova conformação. E de acordo com o regulamento a FIM não pode transmitir qualquer informação adicional enquanto o caso estiver sob averiguação.