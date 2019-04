Andebolista Rui Silva renova com o FC Porto até 2022

O andebolista Rui Silva renovou contrato com FC Porto até 2022 e manifestou “o desejo de concretizar mais sonhos e objetivos” no clube em que alinha há quatro épocas, anunciou hoje o clube.

“Sinto-me bem, sinto-me em casa e sou feliz aqui”, disse o central internacional português, de 25 anos, que o presidente do clube, Pinto da Costa, considera que “tem justificado plenamente, desde que vestiu a camisola do FC Porto, tanto pelo seu valor como pela entrega total e pela dedicação”.

“Esta renovação é muito importante. O FC Porto está a desenvolver um projeto muito interessante e o que temos vindo a fazer este ano é muito positivo, quer ao nível nacional quer europeu”, disse Rui Silva, citado pelo clube no seu sítio oficial na Internet.

O central recordou ainda que o FC Porto está a lutar pelo campeonato, está na ‘final-four’ da Taça de Portugal e vai disputar a segunda ‘mão’ dos quartos de final da Taça EHF, com o Saint-Raphael, após empate a 30-30 na primeira mão em França.

“O FC Porto vai continuar a apostar no andebol”, garantiu Pinto da Costa, considerando que a renovação com Rui Silva é um sinal de que o clube está contente e que ele se sente feliz no FC Porto.

O presidente do clube, referiu que a nível europeu, o FC Porto “já excedeu as expectativas” e está “num momento importante da época”.

“Queremos manter a base da equipa, os valores que temos e que se integraram de uma forma excelente na mística do clube. São jogadores que queremos manter, como aconteceu recentemente com o Areia [António] e agora com o Rui Silva”, referiu.