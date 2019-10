Vídeo: ANA abre inquérito a avião que saiu de calços e deslizou no Aeroporto do Porto

A ANA Aeroportos revelou hoje que abriu um inquérito junto da transportadora aérea TAAG, e da sua empresa de assistência, devido ao avião daquela companhia que “saiu de calços” e deslizou até terra no Aeroporto do Porto.

Numa declaração escrita enviada à Lusa, a ANA, que gere os aeroportos nacionais, observa que as razões que levaram o avião da TAAG a sair de calços no Aeroporto Francisco Sá Carneiro “terão que ser esclarecidas pelo inquérito que está a ser realizado junto da companhia aérea e da sua empresa de assistência”.

De acordo com a ANA, incidente não causou problemas nem prejudicou a operação no aeroporto.

“Confirmamos ocorrência de um incidente com avião da TAAG. O incidente não teve consequências e a operação está a correr com normalidade”, afirma a ANA.

O Jornal de Notícias refere, na sua edição eletrónica, que um avião da TAAG estacionado na placa do Aeroporto Sá Carneiro deslizou até uma zona de terra hoje de manhã.

O diário diz que “a aeronave ficou destravada e, durante a manhã, deslizou, sem que ninguém se apercebesse”, acrescentando que “alguém se esqueceu de colocar calços nas rodas do avião”, fazendo com que “deslizasse até uma zona de terra”.

Inacreditável o que aconteceu no aeroporto do Porto hoje de manhã. Com uma aeronave a descolar, este B777 descontrolado só não entrou na pista porque bateu em obstáculos pic.twitter.com/9N1fr6ByPc

— Mário Borges Coelho (@CoelhoCuervo) October 12, 2019