Álvaro Parente em busca de títulos em final de temporada em Las Vegas

Não obstante se disputar na capital norte-americana do jogo, Álvaro Parente vai para a derradeira prova do Blancpain GT World Challenge America em Las Vagas apostado em ajudar a K-PAX Racing, e a Bentley a chegar aos respetivos títulos.

O piloto portuense tem sido um dos protagonistas daquele que é o campeonato americano de GT e espera dar o seu contributo para que seja possível alcançar o cetro de equipas e construtores.

Num traçado ‘desenhado’ na pista oval da Las Vegas Motor Speedway, Parente sabe que está perante uma novidade. Mas acredita que se poderá adaptar rapidamente: É uma pista nova, mas, normalmente, não sinto dificuldades em adaptar-me a circuitos que desconheço. Para além disso, será novo para todos, portanto, estamos num plano de igualdade. O mais importante será perceber se o traçado permite ao Bentley Continental GT3 explanar o seu potencial”.

A K-PAX Racing está na discussão do título de equipa, a 14 pontos da R- Ferri Motorsports, enquanto a Bentley se encontra 17 pontos atrás da Ferrari, quando em jogo estão 50 pontos.

Ter êxito neste cenário não será fácil. “Vamos ter um grande desafio pela frente, dado que os nossos rivais são muito fortes. Penso que o mais importante será adaptarmos-nos bem ao circuito e, dessa forma, termos o Bentley competitivo ao longo do fim-de-semana. Vamos trabalhar desde as sessões de treinos-livres para podermos celebrar no domingo”, refere Parente.

O programa oficial da ronda da Las Vegas Motor Speedway inicia-se na sexta-feira de madrugada, com os treinos-livres, realizando-se igualmente as qualificações. A primeira corrida, terá o seu início no sábdo às 18h55, Hora de Portugal Continental, ao passo que a segunda prova se disputa no domingo, às 3h30.