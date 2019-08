Motores Aloísio Monteiro estreia Skoda Fabia R 5 Evo no Rali Barum Por

Aloísio Monteiro vai estrear um dos novos Skoda Fabia R5 Evo no Rali Barum Zlín, prova checa do Campeonato da Europa da especialidade (ERC).

O piloto do Porto compete neste sexto evento do ERC 2019 com uma máquina da The Racing Factory, que lhe permitirá ser mais competitivo, e logo deste esta prova na República Checa.

“Para mim e para a The Racing Factory é um orgulho termos sido das primeiras equipas cliente a receber uma unidade do novo Skoda Fabia R5 Evo. O que demonstra a confiança que a marca teve no nosso trabalho”, reage Aloísio Monteiro.

O piloto português quer brilhar no Rali Barum: “Vamos tentar dar o melhor neste evento e demonstrar que merecemos esta confiança da Skoda. Mais do que um bom resultado, que não deixa de ser um objetivo nosso, queremos encontrar o melhor compromisso para este carro. Um que nos permita ser fiáveis ao longo do evento”.

“Há uma ligação forte da The Racing Factory à Skoda Motorsport e isso deixa-nos mais tranquilos. Estamos certos de que este trabalho será recompensado no final da prova, no domingo”, acrescenta Aloísio Monteiro, referindo-se à prova checa, que se inicia sexta-feira e onde vai alinhar tendo Sancho Eiró como navegador. Pela frente a dupla portuguesa tem 219,63 km repartidos por 15 especiais.