Fórmula 1 Algarve é uma possibilidade no calendário da Fórmula 1 deste ano Por

O Circuito Internacional do Algarve pode ter uma oportunidade para receber a Fórmula 1 este ano.

É que Chase Carey, o ‘patrão’ da disciplina máxima do automobilismo, admitiu que o calendário de 2020 se pode ‘abrir’ a traçados não inscritos no campeonato.

A Áustria e a Hungria vão receber grandes prémios sem público e com grandes medidas de segurança sanitária devido à pandemia de Covid-19, e apesar do governo português ‘fechar a porta’ a eventos como festivais de verão (até ao final de setembro) caso desportos como o futebol (I Liga) tenham jogos ‘à porta fechada’ uma prova de F1 em Portimão iria enquadrar-se nessa realidade.

Os circuitos de Imola de Hockenheim já se mostraram disponíveis para preencher as vagas deixadas por provas canceladas, como os GP da Austrália e de França, e com a China a adiar a sua prova, o Algarve entrou na ‘equação’ da Liberty Media, já que o traçado de Portimão possui a exigível classificação de grau 1 FIA.

Claro que há outros aspetos em causa, como as viagens e as tramitações sanitárias necessárias, mas são as mesmas restrições que se impõem à Áustria ou à Hungria.

“Trabalhamos sem parar depois da Austrália, e estamos em contactos avançados com os nossos promotores para montar um programa provisório para 2020”, declarou Chase Carey, salientando: “Devemos superar dois desafios principais: identificar os destinos onde podemos organizar uma corrida e determinar como acolher todos os atores e o seu equipamento. Queremos assegurar-nos de explorar todas as opções”.

O ‘patrão’ da Liberty Media admite quer duas provas na Áustria (Red Bull Ring) – uma a 5 de julho e outra a 12 de julho – para evitar grandes viagens por parte da ‘caravana’ da F1, pensando já em outras corridas ‘à porta fechada’ no Reino Unido e na Hungria.

O detentor dos direitos comerciais libertou recentemente 1,3 milhões de dólates para que o ‘Circo’ faça face a atual crise financeira causada pela paragem do campeonato, que força um regresso às pistas ainda este ano.