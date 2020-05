Desporto “Quaresma fez mais pelo combate ao populismo de Ventura do que todos os discursos no Parlamento”, diz Medina Por

Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, elogia palavras de Ricardo Quaresma, “um grande campeão nacional e um grande português”. O jogador “deu a melhor resposta possível” a André Ventura. “Quaresma fez mais pelo combate ao populismo de Ventura do que todos os discursos no Parlamento”, diz Medina.

Num espaço de comentário da Rádio Renascença, Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, elegeu Ricardo Quaresma como “personalidade da semana”, pela forma como o internacional português reagiu à proposta de André Ventura, que sugeriu um confinamento especial para a população de etnia cigana.

“Quaresma veio fazer algo de uma enorme importância política e social”, realçou o autarca lisboeta, em declarações naquela rádio.

“Quaresma fez mais pelo combate ao populismo de André Ventura do que todos os discursos no Parlamento”, diz Medina, destacando, no entanto, as reações de António Costa e Catarina Martins, ontem. “O que disseram tem enorme importância e foi particularmente bem feito”.

Fernando Medina enaltece o “nível de elevação e correção” com que o futebolista reagiu à ideia do líder do Chega: “Como grande campeão nacional, como grande português, como pessoa que pelo seu trabalho pelo seu mérito conquistou um lugar na sociedade portuguesa e no futebol internacional, respondeu a André Ventura da forma que ele merece”.

“Ricardo Quaresma deu-lhe a melhor resposta possível, que é dizer ‘eu sou português, sou cidadão português, pago os meus impostos, tenho direito a falar e não sou menos por ser de uma etnia cigana. Pelo contrário, sou português de todo o direito e não aceito lições e discursos racistas’”.

Fernando Medina considera a proposta do líder do Chega “absolutamente racista, xenófoba e inqualificável”.

A proposta do deputado André Ventura gerou fortes críticas, de diferentes quadrantes, destacando-se as palavras do primeiro-ministro, que defendeu que Portugal não tem qualquer problema com os ciganos – apenas tem problemas com cidadãos que não cumprem as normas de confinamento.

António Costa considerou também que a resposta de Quaresma foi uma espécie de trivela, que criou problemas ao deputado.