Marginais do Porto e Matosinhos com circulação condicionada no fim de semana

As autarquias do Porto e de Matosinhos anunciaram que o trânsito nas marginais vão estar condicionadas à circulação automóvel. Desta forma, será possível aumentar o distanciamento físico, com o alargamento da zona pedonal à faixa de rodagem.

Com o fim de semana à porta, as câmaras municipais de Porto e de Matosinhos avançam com medidas de prevenção, em virtude da pandemia e em respeito pelo estado de calamidade, que implica o dever cívico de confinamento.

Os dois municípios anunciam condicionamentos na circulação automóvel, durante o fim de semana, sendo que a autarquia de Matosinhos vai estender essa limitação em todos os fins de semana e feriados, enquanto vigorar a situação de calamidade.

A autarqui do Porto anuncia condicionamentos a partir deste sábado, entre as 14h00 e as 19h00, e no domingo, entre as 9h00 e as 19h00, nas avenidas de Montevideu, do Brasil, de Dom Carlos I e na Rua do Coronel Raul Peres.

“Com a transição do Estado de Emergência para a Situação de Calamidade, e não obstante o facto de este enquadramento ser menos restritivo do que aquele que se encontrava vigente, mantém-se o dever cívico de recolhimento domiciliário bem como da necessidade de se manterem as medidas de distanciamento físico indispensáveis no combate ao contágio e à propagação do vírus”, alerta o município, em comunicado.

De fora desta restrição ficam moradores, transportes públicos, táxis, TVDE e operadores de cargas e descargas.

Já a Câmara de Matosinhos limitará o acesso automóvel na Avenida General Norton de Matos, entre as 14h00 e as 19h00 de sábado, e entre as 09h00 e as 19h00 de domingos e feriados, entre a Avenida da República e a confluência da Avenida General Norton de Matos com a Rua Roberto Ivens, exceção feita ao parque de estacionamento.

A marginal de Leça da Palmeira terá iguais restrições, nos mesmos horários. As exceções para moradores, serviços de cargas e descargas e transportes públicos também se aplicam.