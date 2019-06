Motores Alexander Rossi imparável em Road America Por

Alexander Rossi esteve verdadeiramente imparável na prova da IndyCar disputada domingo no Circuito de Road America.

O norte-americano da Andretti Autosport dominou por completo os acontecimentos na pista do estado Wisconsin, superando no começo da prova Colton Herta, que havia largado da ‘pole position’.

Enquanto jovem americano – filho do antigo piloto de IndyCar Bryan Herta – da Harding Steinbrenner Racing se ia atrasando, com enormes dificuldades com os seus pneus, Rossi instalou-se confortavelmente no comando da corrida, que retomou após as paragens nas boxes.

O ponto de interesse da prova passou a residir na residir na luta pelo segundo posto, que opôs dois pilotos da Penske, Will Power e Josef Newgarden. Este líder do campeonato, que acabou por se ter de contentar com o último lugar do pódio.

Atrás de Graham Rahal, que foi quarto, desenvolveu-se um interessante duelo entre Colton Herta e Scott Dixon, tendo Felix Rosenqvist como ‘espetador’ privilegiado. O jovem ‘rookie’ voltou a debater-se com problemas de pneus e acabou por perder a luta, tanto para o neozelandês como para o sueco, ambos da Chip Ganassi Racing.

Fique com os melhores momentos da prova.