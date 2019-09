Motores Al-Attiyah vence Rali de Chipre e Ingram é terceiro e na corrida ao título europeu Por

Nasser Al-Attiyah venceu o Rali de Chipre, prova do Campeonato da Europa da especialidade (ERC) que hoje se concluiu naquela ilha do Medirretâneo Oriental.

Ao ser terceiro na prova cipriota, atrás do piloto local Simos Galatarioris, o britânico Chris Ingram relançou a sua campanha no ERC.

Tripulado um Volkswagen Polo GTi R5, Al-Attiyah dominou este Rali de Chipre. O triplo vencedor do ‘Dakar’, acompanhado pelo francês Matthieu Baumel, impôs-se com mais de dois minutos de vantagem sobre Galatriotis, em Skoda Fabia R5, e com esta vitória permitiu-lhe arrebatar o seu 15º título de ralis do Médio Oriente.

Longe do piloto do Qatar andou sempre Ingram, que aos comandos do seu Skoda Fabia R5 conseguiu terminar à frente do Ford Fiesta R5 de Mikko Hirvonen. Mas o mais importante é que capitalizou o abandono do seu principal rival na discussão, Alexey Lukyanuk.

O russo seguia na segunda posição quando teve um problema no seu Citroën C3 R5 a três especiais do final do rali. Já o vencedor do Rali dos Açores, Lukasz Habaj, completou o top cinco no seu Skoda Fabia R5.