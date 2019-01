Motores Al-Attiyah reforça liderança no ‘Dakar’ com triunfo na quarta etapa Por

Nasser Al-Attiyah tornou-se no primeiro piloto a repetir triunfos na competição dos automóveis do 41º Rali Dakar ao impor-se na quarta etapa da prova, disputada hoje entre Arequipa e Moqueagua.

O piloto do Qatar deu o seu máximo ao longo dos 352 quilómetros da especial, na qual bateu por 1m52s Stéphane Peterhansel, o vencedor da véspera, apesar de grande parte da etapa Sebastien Loeb ter sido o maior rival do piloto da Toyota África do Sul.

Com este êxito, Al-Attiyah reforçou a liderança da classificação geral, onde agora possui uma vantagem de quase nove minutos sobre Peterhansel, enquanto Nani Roma é terceiro, a mais de 20m50s. Isto numa tirada onde o espanhol da X-Raid foi quarto, perdendo 8m42s para o líder.

A surpresa do dia foi Jakub Przygonski, terceiro na etapa, a 8m32s de Nasser Al-Attiyah, num contraste com Yazee Al-Rahji, que não conseguiu repetir o segundo lugar da véspera e foi sexto, a mais de 18 minutos do vencedor.

Um dia depois de perder a corrida pela repetição da vitória de 2018, Carlos Sainz teve uma mais positivo nesta quarta etapa. E apesar da tirada não ter sido isenta de problemas o espanhol da X-Raid realizou o sétimo tempo na especial, duas posições à frente de Boris Girafulic, o chileno que é ‘navegado’ pelo português Filipe Palmeiro.

Classificação após a 4 ª etapa

1º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) 12h12m57s

2º Stéphane Peterhansel/David Castera (Mini) + 8m55s

3º Nani Roma/Alex Haro (Mini) + 20m51s

4º Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Mini) + 22m17s

5º Yazeed Al Rhaji/Timo Gottschalk (Mini) + 24m59s

6º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Peugeot) + 50m22s

7º Cyril Despres/Jean-Paul Cottret (Mini) + 50m31s

8º Aron Domzala/Maciej Marton (Toyota) + 1h28m37s

9º Boris Girafulic/Filipe Palmeiro (Mini) + 1h36m52s

10º Harry Hunt/Wauter Rosegaar (Peugeot) + 1h37m37s