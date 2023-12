Aeroporto do Porto atinge 15 milhões de passageiros

A ANA – Aeroportos de Portugal | VINCI Airports continua a trabalhar no seu compromisso com a região norte, impulsionando o aumento da conectividade aérea do aeroporto do Porto, essencial para o desenvolvimento e sustentabilidade da atividade turística e económica regional e nacional. Esse trabalho traduz-se em crescimento que, ontem, simbolicamente, ficou refletido na receção do passageiro 15 milhões, que viajou na companhia Turkish Airlines, com origem em Istambul e aterrou durante a tarde no aeroporto do Porto.

Neste mesmo dia, o aeroporto do Porto atingiu outro recorde, quando o voo da TAP Air Portugal, com origem em Nova Iorque, foi o movimento número 100.000 ao aterrar, durante a manhã, no aeroporto do Porto, constituindo também um novo recorde de aterragens e descolagens num só ano.

O aeroporto do Porto continua a diversificar com sucesso as ligações diretas aos principais mercados na Europa e a crescer significativamente o tráfego em ligações diretas intercontinentais, que aumentaram cerca de 51% em número de passageiros, em comparação com o ano anterior.

Para o próximo ano, foi já confirmado o reforço em voos de longo curso, nomeadamente para a América do Norte, dos quais destacamos Boston, Nova Iorque e Toronto com a Azores Airlines.

Com este desenvolvimento ativo da conetividade, para o qual muito tem contribuído a colaboração e o trabalho em estreita parceria com os nossos parceiros das entidades de turismo regional e nacional, a ANA | VINCI Airports obteve uma forte recuperação do tráfego no aeroporto do Porto, que serviu mais de 12,6 milhões de passageiros em 2022, representando um acréscimo de 116,3% em relação a 2021. É de salientar que o anterior recorde 13 milhões de passageiros tinha sido atingido em 2019.

O Porto está ligado a mais de 106 destinos diretos, através de 30 companhias aéreas. Neste ano, recebemos mais 7 companhias e 17 novas rotas, resultado de um trabalho contínuo das nossas equipas.

São também prioridade da ANA|VINCI Airports as metas ambiciosas de descarbonização do setor da aviação, com ações concretas e com muito trabalho com todos os parceiros e entidades, levando ao reconhecimento internacional, como a atribuição da Airport Carbon Accreditation do ACI (Airport Council International) do nível 4+.

O contínuo investimento e a consolidação da estratégia de qualidade de serviço da ANA| VINCI Airports reflete-se na satisfação dos passageiros e, consequentemente, na atribuição de prémios, como o que lhe foi atribuído em março deste ano. Com base nos inquéritos aos passageiros: o aeroporto do Porto foi reconhecido como o melhor da Europa na categoria de 5-15 milhões de passageiros, em termos de qualidade de serviço – ASQ (Airport Service Quality) – pelo ACI (Airport Council Internacional).