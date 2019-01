Desporto Abel Ferreira espera “grande desafio” diante de Boavista Por

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse hoje esperar “um cenário de grande desafio” na receção ao Boavista, domingo, em encontro da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Espero uma equipa pressionante, que tem bons gatilhos pelos corredores. Espero dificuldades de uma equipa muito bem organizada, e que sabe o que faz, tem identidade e é muito bem orientada. Está criado um cenário de grande desafio para nós, mas estamos preparados”, disse, na antevisão da partida.

O Sporting de Braga vai realizar sete ou oito jogos em janeiro, em todas as competições, mês carregado que não incomoda Abel Ferreira.

“Ainda bem que é assim, melhor era se houvesse Liga Europa. É uma série de jogos que nos vai colocar à prova. Temos de gerir jogo a jogo e perceber que o mais importante é o jogo seguinte. O foco total e absoluto é o Boavista. Temos de ter os jogadores todos comprometidos para estar na máxima força, máximo rigor e exigência e jogar para vencer”, disse.

Nos últimos dias, o nome do técnico ‘arsenalista’ tem sido associado ao Benfica que, na quinta-feira, rescindiu com Rui Vitória.

“Isso é fruto de um trabalho coletivo. O segredo do sucesso de um treinador é ter a capacidade intelectual para decidir o que quer a cada momento. Sei o que quero e o que quero para o clube. Como digo aos jogadores, temos de ter objetivos individuais e coletivos, isso está muito claro na minha cabeça”, disse.

O treinador lembrou já ter assumido que quer continuar em Braga e referiu ter dito a António Salvador que não era preciso renovar o seu contrato.

“O futebol tem memória curta e, infelizmente, o que conta são os resultados, mas, neste clube, vamos continuar a olhar para o processo, porque foi ele que nos trouxe até aqui”, disse.

O treinador acrescentou ainda que “não vai sair ninguém em janeiro, talvez um por empréstimo”, revelando que se referia ao extremo brasileiro Murilo.

“Mas, não quero que ele saia, porque ele me diz que não quer sair em todos os treinos. Quando o meter na equipa, vocês vão ver o que ele vai fazer”, disse.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 33 pontos, e Boavista, 13.º, com 16, defrontam-se às 20:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.