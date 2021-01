Desporto Treinador português Abel Ferreira conquista Libertadores pelo Palmeiras Por

Abel Ferreira levou hoje o Palmeiras ao triunfo na Taça Libertadores da América, derrotando o Santos na final da prova por 1-0.

O golo que valeu o primeiro título sénior na carreira do técnico português foi apontado por Breno, aos 90+9 minutos do encontro, realizado no mítico Maracanã, no Rio de Janeiro, no Brasil.

Abel Ferreira sucede assim a outro português, Jorge Jesus, como treinador campeão da principal prova sul-americana de clubes.

De recordar que o Santos começou a temporada com um treinador português no banco, Jesualdo Ferreira, que deixaria o clube em agosto.