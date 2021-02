Desporto FC Porto cede empate com Boavista no Dragão Por

O FC Porto empatou esta noite com o Boavista, a dois golos, num dérbi realizado no Estádio do Dragão, a contar para a 19.ª jornada da I Liga.

Os axadrezados chegaram ao 0-2 por Jackson Porozo (aos oito minutos) e Alberth Elis (45+1), mas os dragões recuperaram por Taremi (54) e Sérgio Oliveira (82), de grande penalidade.

O mesmo Sérgio Oliveira falhou um penálti, aos 86, com Evanilson a ver um golo anulado já nos descontos, após o árbitro Manuel Mota ter consultado o VAR.

Com o empate, o terceiro consecutivo para o campeonato, o FC Porto chegou aos 41 pontos e arrisca terminar a jornada a dez do líder Sporting e com um de vantagem para SC Braga e Benfica.