Hoje é dia 25 de março, é assinado o Tratado de Roma, a génese da União Europeia

A 25 de março de 1957, em Roma, é assinado por seis países o tratado que daria origem à Comunidade Económica Europeia, que entretanto evoluiu para a União Europeia, que junta 27 países. Assinalam-se a 25 de março os nascimentos de dois grandes nomes da música mundial: Aretha Franklin e Elton John.

O dia 25 de março é data de celebração da União Europeia, que nasceu de um documento assinado neste dia, em 1957, por República Federal da Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

O Tratado de Roma deu origem à Comunidade Económica Europeia (CEE) e à Comunidade Europeia da Energia Atómica.

Entrou em vigor a 1 de janeiro de 1958, representando uma tentativa de alguns países europeus se reerguerem, depois da II Guerra Mundial, nações frágeis perante duas superpotências: Estados Unidos da América e União Soviética.

Com o Tratado de Roma surgiram diversas instituições: Comissão Europeia, Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Tribunal de Justiça da União Europeia e Comité Económico e Social Europeu.

A cooperação económica alargou-se ao plano político e estratégico, sendo que a CEE adquire uma dimensão superior.

Ganha um novo nome – União Europeia – e foi crescendo, contando atualmente com 27 países, alguns dos quais (17) a partilhar a mesma moeda.

Também a 25 de março, assinalam-se outros marcos históricos, em Portugal e no mundo. Em Braga, é inaugurado o elevador do Bom Jesus, em 1882. Trata-se do primeiro funicular da Península Ibérica.

Já no Brasil, nasce o Partido Comunista, em 1922, e na Alemanha, a 25 de março de 1933, são eliminados os sindicatos.

Neste dia, em 1996, a União Europeia proíbe a exportação de carne bovina inglesa, bem como de todos os derivados, em sequência da doença das vacas loucas.

Nasceram a 25 de março Filipe, Príncipe de Portugal (1533), Johann Adolph Hasse, compositor alemão (1699), Aleksey Antropov, pintor russo (1716), e Luz de Almeida, bibliotecário e político português (1867).

Nasceram também Gloria Steinem, autora norte-americana (1934), Aretha Franklin, cantora norte-americana (1942), Elton John, músico, cantor e compositor britânico (1947), e Sarah Jessica Parker, atriz norte-americana (1965).

Morreram neste dia Afonso II de Portugal (1223), José Luís de Mascarenhas, nobre português (1799), Frédéric Mistral, poeta francês (1914), e Claude Debussy, compositor francês (1918).