10 de Junho: Forças Armadas de Cabo Verde vão desfilar em Portugal, diz PR português

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou hoje que as Forças Armadas cabo-verdianas vão desfilar com as portuguesas nas cerimónias do 10 de Junho, que este ano vão decorrer em Portugal e em Cabo Verde.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde chegou quarta-feira proveniente de São Tomé e Príncipe, depois de participar nas comemorações do centenário da confirmação da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein.

Na Praia, o chefe de Estado português, acompanhado da primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, de quem foi professor, visitou o Espaço Aberto Safende, que apoia crianças em situação de vulnerabilidade.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que o programa das comemorações do 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, é “talvez o mais completo desde que começou em França, em 2016, continuou no Brasil e no ano passado nos Estados Unidos”.

As comemorações começam em Portugal, na presença do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e contará, pela primeira vez, com a participação de uma representação das Forças Armadas de Cabo Verde no desfile.

“Trata-se de um sonho em termos de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que há muito existe e que começa por onde deve começar: a presidência da CPLP, que é cabo-verdiana”, disse o Presidente português.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, este programa foi elaborado levando em conta uma componente muito, muito especial, que é a presidência da CPLP de Cabo Verde” e “laços muito profundos que existem”.

Segundo o chefe de Estado português, nestas comemorações haverá “um pouco de tudo”, como “desporto, cultura, confraternização entre cabo-verdianos e portugueses, reconhecimento dos méritos de portugueses e luso-cabo-verdianos”.

“Vai ser uma boa corrida constante”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve com o seu homólogo cabo-verdiano na noite de quarta-feira, regressa ainda hoje a Portugal.