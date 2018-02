Zuma muda de ideias e afinal demite-se

Horas após ter garantido que não renunciava, Jacob Zuma anunciou que vai mesmo renunciar, “com efeitos imediatos”, à Presidência da África do Sul.

Pressionado pelo partido (ANC), o chefe de Estado acabou mesmo por ceder ao ultimato.

Caso Zuma não renunciasse até ao final do dia de hoje, o ANC juntava-se a partir de amanhã à oposição..

“Decidi demitir-me do cargo de Presidente da República com efeitos imediatos, apesar de discordar da direção do meu partido”, afirmou o chefe de Estado.

Horas antes, Zuma tinha respondido ao ANC, exigindo que apresentasse uma moção de censura.

